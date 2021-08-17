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LAVANTA HASADI YAPILDI

Yozgat’ta alternatif ürün çalışmaları kapsamında deneme amaçlı ekimi gerçekleştirilen Lavanta bitkisinin hasadı yapıldı. Alternatif ürünlerin çoğaltılması, üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen ekimlerin yakından takip edilerek, elde edilen sonuçların çiftçilerle paylaşıldığı kaydedildi.

17 Ağustos 2021 Salı 00:05
LAVANTA HASADI YAPILDI

Yozgat’ta ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında dikimi yapılan Lavanta bitkisi hasadı da yapıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından alternatif ürünlerin üretimi, yaygınlaştırılması amacıyla 2020 ve 2021 sezonlarında 3 İlçede çiftçilere göstermek amacıyla Lavanta bitkisi demonstrasyon çalışması yapıldığı bildirildi. Yapılan bu demonstrasyonların Lavanta çiçek hasatları, Tarım Müdürlüğünün teknik personeli tarafından çiftçilerle birlikte yapıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Lavanta bitkisinin, bir metreye kadar boylanabildiğini hatırlatarak, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitki olduğunu söyledi. Özkaya, ‘’Lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. Bitkinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisidir’’ dedi. Özkaya, Lavanta bitkisinin toprak yönünden seçici olmayan bir bitki olduğunu da vurgulayarak, verimli topraklarda iyi yetişip, daha fazla verim alınabildiğini, verimi düşük derinliği az topraklarda da yetişebildiğini aktardı. Özkaya, ‘’Kurağa, sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır. Bu nedenle İlimizde iklim ve toprak şartlarında yetişebilmektedir. Tesis edildiğinde ilk 2-3 yıllık iyi bakımdan sonra uzun yıllar verim alınabilmektedir’’ diye konuştu. Özkaya, normalde Lavanta bitkisi üretiminde ilk 2 yıl pek ürün alınmadığını, 3. yıldan sonra çiçek kesimi yapılarak verim alınabildiğinin altını çizdi. Özkaya, ‘’Şefaatli ilçemize bağlı Armağan köyünde geçen yıl dikimi yapılan bir dekar lavanta demonstrasyonunda 200 kilogram yaş lavanta çiçeği alındı. Bu yıl dikimini yaptığımız Yozgat Merkez Sarıhacılı Mahallesindeki 7 dekar lavanta demonstrasyonunda ise 53 kilo yaş lavanta çiçeği alındı. Bu çiftçilerimiz ve teknik personelimizin gayretleri ile olan bir başarıdır. Çiftçilerimize bu konudaki özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İl Müdürlüğü olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Bu tür alternatif bitkilerin üretimi konusunda çiftçilerimize teknik bilgi olarak her zaman desteklemekteyiz’’ ifadelerini kullandı.

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LAVANTA HASADI YAPILDI
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