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LAVANTA DiKiMiNE DEVAM

ÇEKEREK ilçesinde belediye tarafından hazırlanıp, uygulamaya konulan ‘Lavanta Yetiştiriciliği’ projesi kapsamında yılın ilk lavanta tohumları toprakla buluşturuldu.

LAVANTA DiKiMiNE DEVAM

ÇEKEREK ilçesinde belediye tarafından hazırlanıp, uygulamaya konulan ‘Lavanta Yetiştiriciliği’ projesi kapsamında yılın ilk lavanta tohumları toprakla buluşturuldu.

07 Şubat 2020 Cuma 03:21
LAVANTA DiKiMiNE DEVAM

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte başlattığı Lavanta bitkisi dikimi etkinliğine, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Tekin Güler, Akademisyenler, Çiçek Anaokulunda Okul Müdürü, Öğretmenleri, minik öğrencilerde katıldı. Başkan Çakır, ‘Yeşil bir Çekerek’ sloganıyla ilçenin her noktasına Lavanta dikmeye devam ettiklerini belirterek, minik öğrencilere fidanın ve lavantanın önemine anlatıp, ardından da birlikte lavanta tohumlarını toprakla buluşturdular. Başkan Çakır, Lavantanın görsel güzelliğinin yanında kozmetik sektöründe de önemli bir yerinin bulunduğuna dikkat çekerek, ‘’Kalkınmanın yerelden olmasını özellikle kadınların üretimde yer almasını istiyoruz. Bu sebeple lavanta sabunu, kremi, kolonyası, lavanta yağı üretimi yapacağız. Bunu bölgemizin kadınlarına öğretip ev ekonomilerine katkı sağlamalarını planlıyoruz’’ dedi. Başkan Çakır, daha fazla gelir sağlayıp, halkın gelir düzeyini yükseltecek projeler üzerinde çalışmalar yaptıklarını, bu doğrultuda bal ormanları kurduklarını, arıcılığı teşvik etmeye devam ettiklerini bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Bunun yanında trüf mantarı üretimi için Trüf ormanı da oluşturduk. Biz alışılmış belediyecilik anlayışının dışına çıkmak istiyoruz. Lavantayı öncü olarak dikimini bizler gerçekleştirip akabinde halkımızı da buna teşvik edeceğiz. Verimi yüksek, getirisi hububatlara göre daha fazla olan Lavanta ilçemizin en büyük gelir kapısı olacak. Yaptığımız ve devam eden projeler sayesinde Çekerek, 5 yıl, 10 yıl ve 20 yıllık süreçte bölgemize, ülkemize ve tüm dünyaya hitap edecek turizm şehri haline gelecektir. Gelin Benliği bir kenara bırakalım, Biz olalım. Kaybedecek ne vaktimiz, ne de insanımız var. Göç alan bir şehir olmak için birlik olalım, ayrılığı, gayrılığı bir kenara bırakalım beraber olalım. Çok bir şey istemiyorum hepimiz birlikte Çekerek olalım’’ diye konuştu.

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