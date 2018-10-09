LAVANTA BALI GELiYOR

ORAN Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan raporda, dünyada talep edilen, yüksek gelir getiren Lavanta balının Çayıralan ilçesinde de yapılabileceğine yer verildi. Çayıralan ilçesinde 2016 yılında 45 dönümde 75 bin lavanta fidanı toprakla buluşturularak, oluşturulan bahçelerde ilk hasat geçen yıl yapıldı. Çoğunlukta buğday, arpa ve nohut ekiminin yapıldığı Çayıralan’da ilçe nüfusunu göç vermeden yerinde tutmak amacıyla yeni alternatif ürünler yetiştirmek amacıyla Türkiye’de çoğunluğu Isparta yöresinde yetiştirilen lavanta bitkisi deneme amaçlı olarak Çayıralan ilçesinde uygulandı. 9 çiftçi ile 45 dönümde ve Çayıralan çeşitli bölgelerinde ekilen Lavanta bitkisi önceki yıl geçirdiği çetin kış şartlarından sonra kurumadan başarıyla çıkıp, ilk çiçeğini de geçen yıl verdi. ORAN Kalkınma Ajansı teknik ekibi bölgede incelemelerde bulunup, rapor hazırladı. Yapılan analizler sonucunda lavanta bitkisinin Yozgat ile birlikte Kayseri ve Sivas illerinde de alternatif gelir kaynakları arasında yer alabileceğine vurgu yapıldı. Özellikle İngiliz lavantası olarak da bilinen L. angustifolia biraz daha sert iklime dayanım açısından iyi olduğu rapor edildi, bölgede yaygınlaştırılabileceğinin altı çizildi. Raporda, ‘’Ancak çok farklı çeşitlerle denemeler kurularak en verimli çeşitler bölgede yaygınlaştırılmalıdır. Yozgat ili yıllık yağış ortalaması 420 milimetre olup, yazın birkaç kez damlama sulama yapılması ve yaz sonunda yağışlar düşene kadar aşırı kuraklık zararını önleyici yağış yüksek verimlilik ve kalite için kritik öneme sahiptir. Ayrıca topraktan kaldırılan besin elementleri kadar elementlerinde toprağa gübreleme suretiyle verilmesi verimliliği teşvik edecektir. Lavanta balı dünyada talep edilen ve yüksek gelir getiren bal olduğundan arıcılık lavanta yetiştiricileri tarafından yapılmalıdır ya da arıcılarla gelir getirici anlaşma yapılmalıdır’’ denildi.