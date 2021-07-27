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LAVANTA ALANI GENİŞLİYOR

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteği ile başlayan, Çekerek ilçesinde ORKÖY kapsamında dikimleri yapılan birçok alanda hammadde olarak kullanılan Lavanta bitkisi ekiliş alanları her geçen yıl artıyor.

27 Temmuz 2021 Salı 00:37
LAVANTA ALANI GENİŞLİYOR

Sağlık açısından da birden fazla faydası bulunan, genel olarak kozmetik sanayinde kullanılan Lavanta bitkisi yetiştiriciliğine yönelik ekim alanları her geçen gün artıyor. Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteği ile Çekerek ilçesinde ise ORKÖY kapsamında dikimleri yapılan Lavanta bitkisi, Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi bahçesini de süsledi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün desteği ile Yozgat Merkez ve Şefaatli ilçelerinde de deneme amaçlı lavanta bitkisi ekimleri gerçekleştirildi. Çekerek Belediyesi, lavanta bitkisini işleyerek sabun, kolonya, krem gibi kozmetik ürünlerin üretimine yönelik çalışma başlattı. Çekerek ilçesinde, lavanta adası ve bahçelerinin bulunduğu bölgede ORKÖY desteği ile arıcılık faaliyetlerinin artırılarak, Lavanta Balı üretimi için proje hazırlandı. Genel olarak, depresyon, uykusuzluk, baş ve diş ağrısı gibi fiziksel ağrıların tedavisinde kullanılan Lavanta Bitkisinin, cilt ve saç tedavileri, yara ve ağrıların tedavisinde de kullanıldığı kaydedildi. Yozgat’ta doğal ortamda yetişebilen Lavanta bitkisinin tarım alanlarında da yetiştirilmesine yönelik Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde deneme amaçlı yapılan ekimlerde hasat yapılmaya başlanıldı. Yozgat Merkez Sarıhacılı Mahallesi ile Şefaatli ilçesinin Armağan ve Deliler köylerinde Tarım Müdürlüğü kontrolünde dikimi gerçekleştirilen Lavanta bitkilerinin gelişimleri gözlenip, değerlendirilmeye alındı. Yozgat’ın Sarıhacılı Mahallesi’nde Harun Haliloğlu isimli çiftçinin 7 dekarlık tarlasına ekimi yapılan Lavanta Bitkisinin kuraklığa rağmen ilk yılda gelişiminin iyi olduğu bildirildi. Çiftçi Harun Haliloğlu, ilk yıl olmasına rağmen beklediğinin de üzerinde bir verim elde ettiğine vurgu yaparak, ‘’Bakımını yapıp, zamanında çapaladığımız zaman elde edilen verimin daha da yüksek olacağını düşünüyorum. Bitkinin Pazar sorunu yok. Yağ oranı da istenilen düzeyde olması durumunda farklı alanlarda değerlendirilmektedir’’ dedi. Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Armağan köyünde geçen yıl iki çiftçi toplamda 3 dekarlık alanda, bu yıl ise Deliler köyünde bir çiftçi 10 dekar alanda lavanta bitkisi dikimi yaptı. Armağan köyünde lavanta hasadı tamamlanırken, Deliler köyünde ise kasım ayında yapılabileceği bildirildi. Deneme amaçlı yapılan ekimlerde elde edilen sonuçların çiftçilerle paylaşılarak, bölgede ekimlerin hangi dönemde yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulunacaklarını kaydeden Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, bitkinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağın, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisi olduğuna dikkat çekti. Özkaya, ‘’Lavanta uçucu yağı, en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aromaterapide kullanılmaktadır. İdrar arttırıcı ve romatizma ağrılarını dindirici etkisi de vardır. Lavanta çiçekleri sedatif etkisinden dolayı çay şeklinde de kullanılmaktadır’’ dedi. Lavantanın toprak yönünden seçici olmayan bir bitki olduğunu da hatırlatan Özkaya, verimli topraklarda iyi yetişip daha fazla verim verdiğini, verimi düşük derinliği az topraklarda da yetişebildiğini, kurağa, sıcağa, soğuğa dayanıklı, çok yıllık bir bitki olduğunu anlattı. Tesis edildiğinde ilk 2-3 yıllık iyi bakımdan sonra uzun yıllar verim alınabildiğine de vurgu yapan Özkaya, ‘’Son yıllarda yaşanan şartlara bağlı olarak çiftçilerimizce tıbbi ve aromatik bitkilere yöneliş gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak son yıllarda lavantaya olan talep artışı nedeniyle Ülkemizin değişik İllerinde dikimleri yapılmaktadır. Bu kapsamda Yozgat'taki çiftçilerimizde bu konuya ilgi duymaktadırlar’’ ifadelerini kullandı. •Seyfi Çelikkaya• 

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LAVANTA ALANI GENİŞLİYOR
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