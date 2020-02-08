Lavanta Adası’na MYO’dan destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katkıları ile ilk adımlarının atıldığı Çekerek İlçesi Lavanta Adası Projesi kapsamında, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır’ın katılımı ile yüksekokul yerleşkesinde 150 kök lavanta dikimi yaptı. Yüksekokul Müdürü Öğretim Görevlisi Tekin Güler, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır’a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Bölgede gerçekleşecek bu tür projelerde imkânlar ölçüsünde yüksekokulun rol alacağını belirten Güler, Çekerek İlçesinin tanıtımına önem gösterildiğini ifade etti. Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Çekerek için Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bilimsel deneyim ve birikimlerinden faydalanmanın önemini vurguladı. Başkan Çakır, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve üniversite yönetiminin hedef, sonuç odaklı çalışmaları ile Üniversitenin şehirle bütünleşmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.