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Lastikçilerde yaz mesaisi

YOZGAT’ta araçlarındaki kışlık lastikleri yaz lastiği ile değiştirmek isteyen araç sürücüleri oto lastik tamircilerinin yolunu tuttu.

08 Nisan 2020 Çarşamba 03:39
Lastikçilerde yaz mesaisi

Yasa gereği zorunlu hale getirilen kış lastiği dönemi sona erdi. Yozgat’taki tüm lastikçilerde yoğun mesai 1 Nisan itibariyle başladı, devam ediyor. Araç sürücüleri, yaz lastiklerini taktırmak için oto lastikçilerine akın etmesi esnafının yüzünü güldürdü. Lastikçiler, kış lastiğinin çıkarılmadığı zaman aracın balansının bozulacağını ve lastiklerin erkenden zarar göreceğini belirttiler. Korona Virüsü salgını nedeniyle uygulamaya konulan tedbirler nedeniyle ciddi oranda sıkıntı yaşayan esnafa, yaz lastiği değişimi can suyu oldu. 

Anahtar Kelimeler:
Lastikçilerde Yaz Mesaisi
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