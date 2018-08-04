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Lassa, şoförlerle buluştu

LASSA, ‘Yola Sağlam Çık’ adlı sosyal sorumluluk projesi ile uzun yol şoförlerinin ihtiyaç duyduğu beslenme ve yaşam pratiklerini Türkiye’nin dört bir yanındaki kooperatiflere taşıyor.

Lassa, şoförlerle buluştu

LASSA, ‘Yola Sağlam Çık’ adlı sosyal sorumluluk projesi ile uzun yol şoförlerinin ihtiyaç duyduğu beslenme ve yaşam pratiklerini Türkiye’nin dört bir yanındaki kooperatiflere taşıyor.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Lassa, şoförlerle buluştu

2011 yılında başlatılan proje kapsamında, diyetisyen ve spor uzmanlarının da yer aldığı Lassa ekipleri, şoförlere çeşitli analizler ve bire bir görüşmeler neticesinde sağlıklı yaşam önerileri sunuyor. Bu yıl 17 şehirde, 24 noktayı ziyaret edecek olan Lassa’nın ‘Yola Sağlam Çık’ tırı Yozgat’ı ziyaret etti. Düzenlenen turun 22’inci durağı Yozgat’ta Sorgun Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni ziyaret edildi. Yozgatlı şoförler, temel tıbbi ölçümlerini yaptırarak uzmanlardan sağlıklı yaşam için ipuçları aldı. Vücut kitle endeksi, şeker, kolesterol, tansiyon, yağ ölçümü gibi temel tıbbi testleri yapılan şoförler, beslenme ve spor uzmanlarından nasıl beslenmeleri ve hangi fiziksel hareketleri yapmaları gerektiği konusunda da tavsiyeler aldı. Bu yıl ziyaret edilen noktalarda Probox mobil lastik ve araç bakım ünitesini kuran Lassa, şoförlere yüzde 25’e varan indirim oranlarıyla lastik satış hizmeti de sundu. Ayrıca etkinliğe katılan Turkcell’li şoförlere de 1gb data paketi hediye edildi. Lassa satış yöneticileri de sürücülere emniyetli sürüş ve performans konusunda bilgi ve danışmanlık sağladı. Aytemiz ise etkinliğe katılanlara avantajlı yakıt alımı sağlayan Aytemiz Kart dağıtımı yaptı. Şoförler, etkinlik alanındaki aktivitelere katılarak keyifli anlar yaşadı ve katılımcılara sürüş gözlüğü ile ruhsat kabı hediye edildi.

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