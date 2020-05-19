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Laleler çiçek açtı

15 günlük bir ömrü bulunan Cehirlik lalesi görenleri büyülüyor.

19 Mayıs 2020 Salı 03:09
Laleler çiçek açtı

YOZGAT’ın Cehrilik bölgesinde doğada yetişen yöreye özgü laleler çiçek açtı. Kentin 8 kilometre kuzeyinde bulunan ve yetiştiği bölgenin adını alan Cehrilik lalesi, havaların ısınmasıyla bölgeyi renklendirdi. Arılar için de önemli polen ve nektar kaynağı olan lale, açtıktan 15-20 gün sonra soluyor. Vatandaşların ziyaret ettiği bölge, özellikle fotoğraf sanatçıları ve gazetecilerin ilgisini çekiyor.  Bölgeyi eşiyle gezen Hüseyin Sezer de Cehrilik lalesinin sadece bu bölgede yetişen endemik bir bitki olduğunu, merak ettikleri için laleleri görmeye geldiklerini belirtti.  Makbule Savaş Sezer de "Daha önceden buranın hikayesini okumuştum. Burası doğa harikası bir yer, kayaların arkasına gizlenmiş muhteşem bir güzellik. Cehrilik lalesi Yozgat'a özgü bir lale. Biz de merak ettik geldik, eşimle fotoğraf çektik" ifadelerini kullandı.

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Laleler çiçek Açtı
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