Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Laleler çiçek açtı

Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde doğada yetişen, yöreye özgü endemik laleler çiçeklendi.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 00:27
Laleler çiçek açtı

Kentin 8 kilometre kuzeyinde yetiştiği bölgenin adını alan Cehrilik lalesi, havanın ısınmasıyla doğayı renklendirdi. Arılar için önemli polen ve nektar kaynağı da olan laleler, açtıktan 15-20 gün sonra soluyor. Doğa tutkunlarının ziyaret ettiği bölge, özellikle fotoğraf sanatçıları ve gazetecilerin ilgisini çekiyor. Gazeteci Sevilay Kayaaslan, Cehrilik lalesini fotoğrafladıklarını belirterek, "Bu güzellikler mayıs ayında kendiliğinden açıyor ve sonra soluyor. Bu laleleri ilk 15 gün yakalayabilirsiniz. Tüm Yozgatlıları bu güzellikleri görmeye ve fotoğraflamaya davet ediyorum." dedi.
Ziyaretçilerden Adile Adıgüzel de bölgenin gelip görülmesi gereken doğal güzelliklere sahip olduğunu dile getirdi.
AA
 

Anahtar Kelimeler:
Laleler çiçek Açtı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’ı konuştular
Yozgat’ı konuştular
Karadağ’dan, Çomaklı’ya ziyaret
Karadağ’dan, Çomaklı’ya ziyaret
Ödüllü yarışma
Ödüllü yarışma
Çevre dostu olacak
Çevre dostu olacak
ÖĞRENEREK TEDAVi EDiYORLAR
ÖĞRENEREK TEDAVi EDiYORLAR
‘Her zaman yanlarındayız’
‘Her zaman yanlarındayız’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim