Laleler çiçek açtı

Antalya, Konya, Muğla, İstanbul Şile’de Orman Genel Müdürlüğünün koruması altında bulunmasına karşın Yozgat’ta henüz tescili yapılamayan bitki hayvanlara yem oluyor. Bitkinin yurt genelinde 6 çeşidi bulunuyor. 4 ildeki türleri bilirlenip, koruma altına alınmasına karşın Yozgat’taki türüyle ilgili henüz herhangi bir çalışma başlatılmadı. Yozgat şehir merkezi sınırları içerisinde yer alan ‘Gelin Kayası’ efsanesinin anlatıldığı Cehrilik Bölgesinde, her yıl hava sıcaklığına bağlı olarak mayıs ayının ilk haftasında açıp, yaklaşık iki hafta doğayı süsleyen yöre halkının ‘Lale’ olarak adlandırıldığı, diğer adı ‘Ayı Gülü’ ve ‘Şakayık’ olan bitki yüzünü göstermeye başladı. •İhsan Çelikkaya•