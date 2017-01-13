KYK’dan Halep’e

KYK öğrencilerinin Yozgat esnafından topladıkları yardım Kızılay’ın tırı ile Haleplilere gönderildi.

KYK İl Müdürü Rasim Parlak, yaptığı açıklamada, KYK ile Kızılay’ın ortaklaşa başlatmış olduğu bu kampanyanın 20 gün sürdüğü bilgisini verdi.

Türkiye genelinde KYK il müdürlüklerinde bu kampanyanın yapıldığını belirten Parlak, şunları söyledi: "Şuana kadar kampanya kapsamında toplanmış olan yardımlarla 102 tır Haleplilere gitti. Bu yardımların içerisinde yiyecek, temel gıda maddeleri, çocuk kıyafetleri ve çeşitli yardım malzemeleri bulunuyor. Bu yardımların en büyük özelliği de yardım malzemelerinin hepsinin sıfır olmasıdır. Biz de Yozgat KYK İl Müdürlüğü olarak 1 tır malzemeyi, öğrencilerimizin esnaflarımızdan topladıkları malzemeleri Kızılay’a teslim ettik. Onlar da yerlerine ulaştıracaklar. Yozgat halkına ve esnafına yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah yardımlarını kabul etsin."

Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker de, KYK ile Türk Kızılayı arasında imzalanan protokol gereğince öğrencilerin esnaftan bu yardımları topladıklarını ifade etti. Bu yardımların kendilerine teslim edildiğini aktaran İlker, kendileri de buna ilave olarak un ve battaniye gibi yardımlar yaptıklarını ve bu yardımların Haleplilere ulaşılması için tırlarının yola çıktığını kaydetti.