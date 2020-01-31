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KUZULAR ERKEN OLDU

YOZGAT’ta yoğun kar yağışı ve soğukların hissedildiği bugünlerde koyunlar da kuzulama başladı.

KUZULAR ERKEN OLDU

YOZGAT’ta yoğun kar yağışı ve soğukların hissedildiği bugünlerde koyunlar da kuzulama başladı.

31 Ocak 2020 Cuma 03:23
KUZULAR ERKEN OLDU

Normalde Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen koç katımının ardından Mart ve Nisan aylarında koyunların kuzulamaları gerekirken, bu yıl bazı köylerde koyunlar şimdiden doğum yaptığı gözlendi. Yoğun kar yağışı ve soğukların iyice hissedildiği bugünlerde başlayan koyunların kuzulaması küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin mesaisini artırdı. Yetiştiriciler, kışın başlayan doğumlara dikkat edilmediği zaman birçok kuzunun telef olabileceğini belirttiler. Kurulan ağıllar ile ahırlarda küçükbaş hayvan yetiştiren aileler, gün boyu yeni doğan kuzulara vakit harcadıklarını söylediler. Yeni doğan kuzuların süt emme alışkanlığı edinmesi, koyun yavrusunu tanıyana kadar başlarında beklediklerini dile getiren besiciler, hayvanları yemledikten sonra yeni doğan kuzularla ilgilendiklerini ifade ettiler. Besiciler, "Havalar soğuk ve kuzuların telef olmaması için çok dikkatli davranıyoruz. Gece devamlı ağılları gezerek yeni doğan kuzuları kontrol ediyoruz. Bazı kuzuların annesi ölüyor. Burada farklı yöntemlere başvuruyoruz ve ikiz getiren koyunun yanına vererek süt emmesini sağlıyoruz. Bazen de doğuran koyunun kuzusu ölüyor. İkiz getiren başka bir koyunun yavrusunu yanına getirerek kuzuyu beslemesini sağlıyoruz’’ diye konuştular. Yozgat Tarım Orman İl Müdürlüğü ise, küçükbaş hayvanların gebelik döneminin 5 ay olduğuna dikkat çekerek, bu dönemde koyun ve koçların ayrı yerlerde tutulması gerektiğini, Eylül ayı içerisinde ise koç katımının olması gerektiğine dikkat çekti. Yetkililer, ‘’Ancak, bazı besiciler koç ve koyunları birbirinden ayırmadığı için erken doğum olayları yaşanıyor. Ancak, bizler koyunların bir yılda iki kez doğum yapmalarını istemiyoruz’’ diye konuştular.

Son Güncelleme: 30.01.2020 17:25
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KUZULAR ERKEN OLDU
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