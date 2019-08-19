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Kuzenlerden tango

ÇAYIRALAN ilçesinde bu yıl 11’incisi düzenlenen Bal ve Kültür Festivali'ne katılan down sendromlu kuzenlerin tangosu izleyenleri hayran bıraktı.

Kuzenlerden tango

ÇAYIRALAN ilçesinde bu yıl 11’incisi düzenlenen Bal ve Kültür Festivali'ne katılan down sendromlu kuzenlerin tangosu izleyenleri hayran bıraktı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 04:42
Kuzenlerden tango

Çayıralan Belediyesince düzenlenen festivale katılan 27 yaşındaki Özge Ekin, amcasının oğlu milli yüzücü 37 yaşındaki Caner Ekin ile birlikte tango yaptı.  İzleyenlerin beğenisini toplayan down sendromlu kuzenlerin dansı, büyük ilgi gördü. Özge Ekin, dans etmeyi çok sevdiğini, evde babasıyla sürekli dans ettiğini belirterek, "Bu organizasyonu ben yaptım, belediye başkanına söyledim, sürpriz olsun istedim, çok da güzel oldu. İlçedeki engellilere tango, kadınlara da hem tango hem de spor yaptırmak istiyorum" dedi. Caner Ekin de dans etmeyi ve yüzmeyi çok sevdiğini, İstanbul Boğazı'nı yüzerek 4 kez geçtiğini söyledi. Kuzenlerin tango hocası Metin Yazır ise, Çayıralanlı olduğunu, Caner ve Özge'yi çocukluğundan itibaren tanıdığını ifade etti. Down sendromluların müzikle spor yapıp çok eğlendiklerini dile getiren Yazır, "Özge ve Caner'e koş desen koşmazlar, tango yapacağız yürü deseniz koşarak giderler. Tangonun müziği kulaklarına hoş geliyor, bu yüzden de seviyorlar. Özge de güzel dans ediyor. Düzenlediğimiz kamplara katılıyor" diye konuştu.

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Kuzenlerden Tango
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