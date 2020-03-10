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Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

YOZGAT, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

10 Mart 2020 Salı 03:45
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan duyuruya göre, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta bugün saat 23.00'ten yarın 20.00'ye kadar güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın saatteki hızının 60-80 kilometreyi bulması öngörülüyor. Kayseri ve Sivas'ta da bu akşam saat 22.00'den yarın 20.00'ye kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Rüzgarın saatteki hızının 70-90 kilometreyi, Kayseri'nin güney kesimlerinde ise zaman zaman 100 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Kuvvetli Rüzgar Ve Fırtına Uyarısı
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