Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1158
ALTIN
488.682
DOLAR
7.9125
STERLİN
10.2649
EURO
9.3397

Kuvvetli Rüzgar uyarısı

Yozgat ile birlikte İç Anadolu'nun 4 ilinde bugün kuvvetli rüzgar ve toz fırtınasının olabileceği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

09 Ekim 2020 Cuma 00:18
Kuvvetli Rüzgar uyarısı

YOZGAT, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir'de kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 10.00-20.00 saatlerinde Yozgat, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde güneybatı yönünden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Kayseri'nin batısı, Nevşehir ve Kırşehir'in çevrelerinde ise kuvvetli rüzgar ile toz fırtınası yaşanacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yüksek kesimlerde hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, nefes almada zorlanma ve görüş mesafesinde düşüşe karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SERiM TAMAMLANDI
SERiM TAMAMLANDI
Vali Polat denetledi
Vali Polat denetledi
Kaymakam uyardı
Kaymakam uyardı
Denetlemelere devam
Denetlemelere devam
Yangın tatbikatı
Yangın tatbikatı
Camiler haftası kutlanıyor
Camiler haftası kutlanıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim