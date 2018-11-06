Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
210.571
DOLAR
5.3505
STERLİN
6.9500
EURO
6.0958

Küvetler Yozgat’tan

BOĞAZLIYAN ilçesinde 18 yıldır faaliyet gösteren bir firma, dekorasyon ve el sanatları ağırlıklı olmak üzere bakırdan banyo küveti, mutfak ve bahçelere süs eşyaları imal ediyor.

Küvetler Yozgat’tan

BOĞAZLIYAN ilçesinde 18 yıldır faaliyet gösteren bir firma, dekorasyon ve el sanatları ağırlıklı olmak üzere bakırdan banyo küveti, mutfak ve bahçelere süs eşyaları imal ediyor.

06 Kasım 2018 Salı 07:03
32 Okunma
Küvetler Yozgat’tan

Başta Amerika Birleşik Devletleri ve kutsal topraklar olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ürünlerini ihraç ediyor. Boğazlıyan’daki fabrikalarında uzun yıllar üretilen bakır, pirinç, alüminyum ve paslanmaz metallerden el sanatlarına yönelik banyo küveti ve çeşitli bahçe eşyaları, mutfak lavabosu ve tezgahı üreten bir firma, bu ürünleri başta ABD olmak üzere kutsal topraklar ve birçok Avrupa ülkelerine satıyor. Ürünlerinin tamamını yurtdışına satarak dövizdeki yükselişe inat ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayan şirket bakır işlemeciliğinde dünyada söz sahibi ülkelerle de rekabet ediyor. Daha önce Mekke ve Medine’de kutsal topraklarda Mescidi Nebevi alanındaki aydınlatmaların, saray kapılarını ve bahçe korkuluklarının imalatını yapan firma, şimdi de Avrupa ülkelerine banyo küveti, mutfak tezgahı ve lavabosu ile bahçe eşyaları yaparak ürünlerin tamamını ihraç ediyor.  Uzun yıllar firmada çalıştığını söyleyen Selçuk Miçi, “Çorum’dan buraya çalışmaya geldim. Burada yıllardır çalışıyoruz, geçimimizi buradan sağlıyoruz. Bakır küvet, sulak benzeri süs eşyaları yapıyoruz. Bu ürünler Avrupa ülkelerinde kullanıldığı için mutluluk duyuyoruz. Ürünlerimiz hem hediyelik hem de kullanım amaçlıdır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Küvetler Yozgat’tan
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
URETiMi ARTIRMALIYIZ!
URETiMi ARTIRMALIYIZ!
KAZANAN SENDiKAMIZ OLDU
KAZANAN SENDiKAMIZ OLDU
Fidanlar toprakla buluşuyor
Fidanlar toprakla buluşuyor
ORAN’dan eğitim atağı
ORAN’dan eğitim atağı
Derneklere gözaltı
Derneklere gözaltı
İŞKUR, ziyaretlerini sürdürüyor
İŞKUR, ziyaretlerini sürdürüyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim