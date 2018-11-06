Küvetler Yozgat’tan

Başta Amerika Birleşik Devletleri ve kutsal topraklar olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ürünlerini ihraç ediyor. Boğazlıyan’daki fabrikalarında uzun yıllar üretilen bakır, pirinç, alüminyum ve paslanmaz metallerden el sanatlarına yönelik banyo küveti ve çeşitli bahçe eşyaları, mutfak lavabosu ve tezgahı üreten bir firma, bu ürünleri başta ABD olmak üzere kutsal topraklar ve birçok Avrupa ülkelerine satıyor. Ürünlerinin tamamını yurtdışına satarak dövizdeki yükselişe inat ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayan şirket bakır işlemeciliğinde dünyada söz sahibi ülkelerle de rekabet ediyor. Daha önce Mekke ve Medine’de kutsal topraklarda Mescidi Nebevi alanındaki aydınlatmaların, saray kapılarını ve bahçe korkuluklarının imalatını yapan firma, şimdi de Avrupa ülkelerine banyo küveti, mutfak tezgahı ve lavabosu ile bahçe eşyaları yaparak ürünlerin tamamını ihraç ediyor. Uzun yıllar firmada çalıştığını söyleyen Selçuk Miçi, “Çorum’dan buraya çalışmaya geldim. Burada yıllardır çalışıyoruz, geçimimizi buradan sağlıyoruz. Bakır küvet, sulak benzeri süs eşyaları yapıyoruz. Bu ürünler Avrupa ülkelerinde kullanıldığı için mutluluk duyuyoruz. Ürünlerimiz hem hediyelik hem de kullanım amaçlıdır” dedi.