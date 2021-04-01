Kütüphaneye kitap

Vatandaşların ve öğrencilerin dini sahih bilgileri doğru kaynağından öğrenmeleri amacıyla Yozgat İl Kütüphanesine, İl Müftülüğü tarafından Kur’an-ı Kerim, Kur’an Yolu Tefsiri, Hadislerle İslam, Riyazü’s Salihin Hadisi Şerif Tercümesi, İslam İlmihali, Kur’an-ı Kerim Meali ve Fetvalar kitabı verildi. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik ‘’Yozgatlı vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin dini bilgilerini doğru kaynaktan öğrenebilmeleri için İl Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan inanç, itikad ve ibadet konularıyla ilgili çeşitli kitaplar hediye ederek 57. Kütüphane Haftasını kutluyorum’’ dedi.