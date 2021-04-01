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Kütüphaneye kitap

YOZGAT İl Müftülüğü tarafından 57. Kütüphane Haftası nedeniyle İl Halk Kütüphanesine çeşitli dini kitaplar hediye edildi.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:47
Kütüphaneye kitap

Vatandaşların ve öğrencilerin dini sahih bilgileri doğru kaynağından öğrenmeleri amacıyla Yozgat İl Kütüphanesine, İl Müftülüğü tarafından Kur’an-ı Kerim, Kur’an Yolu Tefsiri, Hadislerle İslam, Riyazü’s Salihin Hadisi Şerif Tercümesi, İslam İlmihali, Kur’an-ı Kerim Meali ve Fetvalar kitabı verildi. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik ‘’Yozgatlı vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin dini bilgilerini doğru kaynaktan öğrenebilmeleri için İl Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan inanç, itikad ve ibadet konularıyla ilgili çeşitli kitaplar hediye ederek 57. Kütüphane Haftasını kutluyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kütüphaneye Kitap
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