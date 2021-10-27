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Kütüphanesiz Okul Kalmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki ay gibi kısa sürede 57 bin 108 okul arasında kütüphanesiz okul kalmayacağını, projenin hayata geçirilmesi için gerekli tüm kaynakları, bugün itibarıyla okullara aktardıklarını bildirdi.

27 Ekim 2021 Çarşamba 00:09
Kütüphanesiz Okul Kalmayacak

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığınca Şehit Öğretmen Mehmet Ali Durak Ortaokulu'nda düzenlenen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi"nin tanıtım töreninde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Özer, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'nin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatıldığını ifade ederek, okullar arası imkan farklılıklarını azaltacak ve eğitimde fırsat eşitliğini artıracak bu projeyi himayelerine alan Emine Erdoğan'a şükranlarını sundu.

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