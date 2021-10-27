Kütüphanesiz Okul Kalmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki ay gibi kısa sürede 57 bin 108 okul arasında kütüphanesiz okul kalmayacağını, projenin hayata geçirilmesi için gerekli tüm kaynakları, bugün itibarıyla okullara aktardıklarını bildirdi.