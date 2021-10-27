Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığınca Şehit Öğretmen Mehmet Ali Durak Ortaokulu'nda düzenlenen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi"nin tanıtım töreninde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Özer, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'nin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatıldığını ifade ederek, okullar arası imkan farklılıklarını azaltacak ve eğitimde fırsat eşitliğini artıracak bu projeyi himayelerine alan Emine Erdoğan'a şükranlarını sundu.
27 Ekim 2021 Çarşamba 00:09