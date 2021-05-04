Kütüphanenin temeli atıldı

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Kaymakam Fatih Gülnar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Halk Kütüphanesi binası temel atma töreninde hazır bulundu. Başkan Coşar, belediye öncülüğünde yapımı gerçekleştirilmeye çalışılan Halk Kütüphanesi binasının 180 günde tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Coşar, ‘’İlçemiz Çarşı Mahallesi’nde 840 metrekare zemin ve iki normal kattan oluşacak olan Kütüphane Binası temelini attık. Bina inşaatı hız kesmeden verilen süre içerisinde tamamlanarak, hizmete sunulacaktır’’ dedi.