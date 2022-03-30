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Kütüphaneler kültür evleridir

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, İlçe Halk Kütüphanesinde Kütüphane Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

30 Mart 2022 Çarşamba 00:45
Kütüphaneler kültür evleridir

Etkinlik kapsamında ilçede görev yapan Müzik Öğretmenleri tarafından Halk Türküleri seslendirildi. Programa katılım sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Kütüphanelerimiz okuyan, öğrenen, düşünen ve üreten bir nesil yetiştirilmesinde çok önemli misyon üstlenmiştir. Bu manada toplumumuzda okuma alışkanlığını tabana yayarak yaşam boyu alınacak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda unutmayalım ki kütüphaneler kültür evleridir.  Kütüphane haftası kapsamında İlçe Halk Kütüphanesinde yapılan kutlama etkinliğine katılıp müzik öğretmenleri tarafından seslendirilen halk türkülerimizi dinledik. Sazıyla ve sözüyle gönüllerimizi ısıtan sevgili öğretmenlere; programı hazırlayıp bizleri davet eden İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Tekin Aslan beye teşekkür ederim” dedi.

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