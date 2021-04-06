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Kütüphaneler ilgi görüyor

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ilçedeki kütüphanelere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

06 Nisan 2021 Salı 00:30
Kütüphaneler ilgi görüyor

Kütüphanelerde okuma oranlarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Aksoy, KOP iş birliği ile yapılan Halıköy İmam Hatip Ortaokulu kütüphanesini ziyaret etti, okuma etkinliğine katıldı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, ‘’Kitaplar, solmayan çiçeklerdir. Büyük bir adamı dinler gibi kuvvetli bir düşünce ile okuyunuz kitapları ve satırlar üzerinde düşününüz. Aradan bir zaman geçtikten sonra tekrar okuyunuz. Ancak bundan sonradır ki kitap sizin kişiliğinize girer. Bir parça olur sizden. Hayatınızı ve düşüncelerinizi etkiler. Hayatımızı, düşüncelerimizi etkilemek ve şekillendirmek için kütüphanelerimizi zenginleştiriyor, öğrencilerimizin ve halkımızın hizmetine sunuyoruz’’ dedi.

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Kütüphaneler Ilgi Görüyor
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