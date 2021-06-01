Kütüphanede sona gelindi

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Adem Canpolat Ortaokulunda yapılmaya başlanan okul kütüphanesini ziyaret etti, çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Aksoy, ‘’Kitap okumayı cazip hale getirecek, sıcak havasıyla öğrencileri kitaplarla buluşturmaya hazır hale gelen kütüphanemizin öğrencilerle buluşacağı günün heyecanını da hissettik. Kitaplar da kapılar gibidir, bir kez açtın mı bambaşka bir dünyaya geçersin. Öğrencilerimizi farklı ve renkli dünyalara götürecek kütüphanemizde emeği geçen öğretmenlerimize, hayırseverimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz’’ dedi. Milli Eğitim Müdürü Aksoy, ilçe merkezi ve bağlı köylerinde gerçekleştirdikleri 'Kadışehri Okuyor' adlı etkinliğin büyük ilgi gördüğünü, her kesimden insanın okuma alışkanlığı edindiğini de sözlerine ekledi.