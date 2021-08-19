Kütüphane inşaatı devam ediyor

İnşaatta incelemelerde bulunup, bilgi alan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz Boğazlıyan Belediyesi Halk Kütüphanemizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçemizin güzel yarınları için tüm hayallerimizi hayata geçirmeye emin adımlarla devam edeceğiz’’ dedi. Başkan Coşar, Kütüphane Binası Yapım işinin ihalesinin geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde yapıldığını hatırlattı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yapıldığını bildirdi. Coşar, ‘’İlçemizde yapılan çalışmalarda en fazla önemsediğimiz konuların başında eğitim gelmektedir. Boğazlıyan Belediyesi olarak eğitim alanında yapılan her türlü çalışmaya destek vermeye gayret ediyoruz. Bu anlamda ilçemiz yeni bir eğitim yuvasına daha kavuşacaktır’’ diye konuştu.