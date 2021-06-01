Kütüphane için bağış kampanyası

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Adalet Bakanlığı’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte başlattığı Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağışı’ kampanyasının startını basın toplantısı ile verdi.

Yozgat Adliye Sarayı'nda düzenlenen törende, ceza infaz kurumu kütüphanelerinde 1 Mayıs 2021 itibarıyla 1 milyon 12 bin kitap bulunduğu belirtildi. Kütüphanelerden 2020 yılında tutuklu ve hükümlüler tarafından 911 bin kitabın ödünç alındığını aktaran Başsavcı Hasan Uçak, ‘’Yozgat'taki kampanyamızı da başlatıyoruz. 'Bir kitap bir umut' diyerek tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı sivil toplum kuruluşlarımızı ve vatandaşlarımızı kampanyaya destek olmaya davet ediyorum’’ dedi. Başsavcısı Uçak, STK’lar, kamu kurum, kuruluşlarına çağrı yaparak, başlattıkları kitap bağış kampanyasına destek olunmasını istedi. Uçak, Ceza infaz kurumları kütüphaneleri için kitap bağış kampanyasını başlatmak için bir araya gelindiğini hatırlatarak, tutuklu ve hükümlülerin okuma alışkanlığını kazanmaları, kütüphaneleri daha etkin bir şekilde kullanmaları, kitaba erişim noktasında sıkıntı yaşamamaları amacıyla Adalet Bakanlığının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği protokolü imzaladığını kaydetti. Uçak, ‘’Bu protokol ile tutuklu ve hükümlüler halk kütüphanelerindeki 17 Milyon yayına erişim hakkına kavuşmuşlardır. Protokolün imzalandığı günden bugüne kadar halk kütüphanelerinden 268 bin kitap ödünç olarak alınmıştır. Tutuklu ve hükümlülerimizin yoğun olarak kaldıkları ceza infaz kurumu, kampüs yerleşkelerinde müstakil kütüphanelerin kurulması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği protokolü kapsamında kurulacak olan müstakil kütüphanelerin ilki Sincan Ceza infaz kurumu kampüsünde açılması için çalışmalara başlanmıştır’’ diye konuştu. Uçak, ‘Bir kitap bir umut’ diyerek tüm kamu, kurum, kuruluşlar, STK’lar ve vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti. Başsavcı Uçak, kurulacak yeni kütüphanelerden ceza infaz kurumu personeli, aileleri, tutuklu ve hükümlülerin yararlanmasının planlandığını açıkladı. Uçak, ‘’Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül’ün öncülüğünde tüm Türkiye’de ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatılmıştır. Yozgat’ta ki kampanyamızı da birazdan yapacağımız kitap bağışları ile hep birlikte başlatacağız. Kampanyamızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bir kitap bir umut diyerek tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı sivil toplum kuruluşlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı kampanyaya destek olmaya davet ediyorum’’ ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından, Adliye’de kurulan kitap bağış standı önünde Yozgat il protokolü tarafından kurdele kesimi yapılarak, kitap bağış kampanyasına start verildi. •İhsan Çelikkaya•