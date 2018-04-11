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Kütüphane binası hizmete açıldı

BOĞAZLIYAN ilçesi Halk Kütüphanesi binası, tamamlanan yeni hizmet binasına taşındı.

Kütüphane binası hizmete açıldı

BOĞAZLIYAN ilçesi Halk Kütüphanesi binası, tamamlanan yeni hizmet binasına taşındı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Kütüphane binası hizmete açıldı

Binanın açılışı törenle yapıldı. Boğazlıyan Atatürk İlçe Halk Kütüphanesi'nin yeni hizmet binasının açılışına Vali Yardımcısı Şükrü Çakır da katıldı. Kütüphanenin açılışını yapan Vali Yardımcısı Çakır, beraberindeki diğer ilçe yöneticileriyle birlikte binayı gezip, bilgiler aldı. Vali Yardımcısı Çakır, yeni binanın çok güzel dizayn edilmiş olduğunu, hem gençlerin hem de yetişkinlerin buradan en iyi şekilde yararlanması dileğinde bulundu. Vali Yardımcısı Çakır, bazı araştırmalara göre Yozgat'ın en az kitap okuyan illeri arasında gösterilmeye çalışıldığını, bunun ise gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Çakır, yayın evinin kendisinden alınan kitaplara göre yaptığı araştırmanın genelleştirilemeyeceğini anlattı. 

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