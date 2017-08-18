Kutsal yolculuk başladı!

Kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarını, yakınları ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç düzenlenen törenle uğurladı. Bilal Şahin Külliyesi'nde bir araya gelen hacı adaylarının uğurlanması öncesi dualar okundu ve helallik alındı. Ardından ise hacı adayları karayolu ile Ankara'ya hareket etti.

Vali Kemal Yurtnaç törende yaptığı konuşmada,"Sizler kutsal bir yolculuğa çıkıyorsunuz. İnşallah sağlıklı sıhhatli bir şekilde hac görevinizi yerine getirerek tekrar sevdiklerinize kavuşursunuz. Gittiğiniz kutsal topraklarda ülkemizin birlik ve beraberliği için sevdikleriniz için bizler için dua edin. Allah şimdiden hac vazifenizi kabul etsin. Yolunuz açık olsun. Allah gitmek isteyen tüm kardeşlerimize bu vazifeyi yerine getirmeyi nasip etsin" dedi.

342 hacı adayı kutsal topraklara hareket ederken hacı adaylarına 10 din görevlisi eşlik etti. Hac farizasını yerine getirecek olan hacı adayları, 20 Eylül tarihinde yurda dönecek.

