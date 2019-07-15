Kutsal Topraklara yolculuk

İlk kafile ile kutsal topraklara gidecek olanlar için Bilal Şahin Külliyesi'nde uğurlama programı yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edilmesiyle birlikte hacı adayları yakınlarıyla vedalaştı. Karayoluyla toplanma yeri olan Ankara'ya hareket eden hacı adaylarının Ankara'dan da havayoluyla Medine'ye gidecekleri belirtildi. Uğurlama törenine Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İşadamı Bilal Şahin ve hacı adayları ile yakınları katıldı. İl genelinden Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla 270 kişinin hac ibadetini yerine getirmek kutsal topraklara uğurlandığı bildirildi.