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Kutsal topraklara uğurlandılar

YOZGAT’ta umre ibadetini gerçekleştirmek için yola çıkan vatandaşlar düzenlenen tören ile uğurlandı.

Kutsal topraklara uğurlandılar

YOZGAT’ta umre ibadetini gerçekleştirmek için yola çıkan vatandaşlar düzenlenen tören ile uğurlandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Kutsal topraklara uğurlandılar

Bilal Şahin Külliyesinde düzenlenen tören ile Umre ibadetini gerçekleştirecek vatandaşlar dualarla uğurlandı. Törene Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl Müftüsü Salih Sezik, AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, iş adamı Bilal Şahin ve vatandaşlar katıldı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, yaptığı konuşmada, “İnşallah sağlıklı sıhhatli bir şekilde hac görevinizi yerine getirerek tekrar sevdiklerinize kavuşursunuz. Gittiğiniz kutsal topraklarda ülkemizin birlik ve beraberliği için, sevdikleriniz için, bizler için dua edin. Allah şimdiden ibadetlerinizi kabul etsin. Yolunuz açık olsun. Allah gitmek isteyen tüm kardeşlerimize nasip etsin” dedi.
Okunan ezanın ardından umreciler kutsal topraklara uğurlandı.
 

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