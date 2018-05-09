Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99364
ALTIN
182.998
DOLAR
4.3123
STERLİN
5.8641
EURO
5.1228

Kutsal toprak tatbikatı

YOZGAT İl Müftülüğü, bu yıl kutsal topraklara gidecek olan 584 hacı adayını Kabe Maketi etrafında uygulamalı eğitime aldı.

Kutsal toprak tatbikatı

YOZGAT İl Müftülüğü, bu yıl kutsal topraklara gidecek olan 584 hacı adayını Kabe Maketi etrafında uygulamalı eğitime aldı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
603 Okunma
Kutsal toprak tatbikatı

Yozgat Bilal Şahin Külliyesi içesindeki caminin zemin katındaki eğitim salonunda düzenlenen uygulamalı eğitime bu yıl hacca gidecek olan kadın ve erkek hacı adayları katıldı. Hacı adaylarına ilk olarak kutsal topraklarda neler yapacakları hakkında bilgi verildi. Müftülük Şube Müdürü Şahin Çarkçı, tarafından uygulamalı eğitim vermeden önce hacı adaylarını bilgilendirdi. Adaylara ihramın nasıl giyileceği, tavaf, hac farizası esasında uymaları gereken kurallar, kılık kıyafet kurallarından yolculuğa kadar uyulması gereken birçok bilgi hakkında bilgi verildi. Şube Müdürü Şahin Çarkçı, Hacı adaylarına 3 gün süren eğitim verildiğini, daha sonra da uçuş programı doğrultusunda eğim çalışmalarına devam edileceğini kaydetti. Şahin, ‘Adaylarımıza manevi bilgilerini artırması konusunda ve kutsal topraklarda hac farizası esnasında uymaları gereken kuralları anlatıyoruz. Diğer yandan da sağlık ekipleri tarafından hacı adaylarımızın aşılarını yaptırıyoruz. Bu yıl 584 hacı adayımız kutsal topraklara gidecek. 17 Temmuz'da hacca gidişler başlayacak. Ramazan ayının son haftası ise Yozgat'tan kutsal topraklara gidecek hacı adaylarımızın kafileleri şekillenecek’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Göletlere yansıdı
Göletlere yansıdı
KAPLAMA HAZIRLIĞI
KAPLAMA HAZIRLIĞI
Miniklere trafik bilinci
Miniklere trafik bilinci
Fransa’da Yozgat konuşuldu
Fransa’da Yozgat konuşuldu
Emeğin sergisi
Emeğin sergisi
Parklar yenileniyor
Parklar yenileniyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim