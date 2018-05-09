Kutsal toprak tatbikatı

Yozgat Bilal Şahin Külliyesi içesindeki caminin zemin katındaki eğitim salonunda düzenlenen uygulamalı eğitime bu yıl hacca gidecek olan kadın ve erkek hacı adayları katıldı. Hacı adaylarına ilk olarak kutsal topraklarda neler yapacakları hakkında bilgi verildi. Müftülük Şube Müdürü Şahin Çarkçı, tarafından uygulamalı eğitim vermeden önce hacı adaylarını bilgilendirdi. Adaylara ihramın nasıl giyileceği, tavaf, hac farizası esasında uymaları gereken kurallar, kılık kıyafet kurallarından yolculuğa kadar uyulması gereken birçok bilgi hakkında bilgi verildi. Şube Müdürü Şahin Çarkçı, Hacı adaylarına 3 gün süren eğitim verildiğini, daha sonra da uçuş programı doğrultusunda eğim çalışmalarına devam edileceğini kaydetti. Şahin, ‘Adaylarımıza manevi bilgilerini artırması konusunda ve kutsal topraklarda hac farizası esnasında uymaları gereken kuralları anlatıyoruz. Diğer yandan da sağlık ekipleri tarafından hacı adaylarımızın aşılarını yaptırıyoruz. Bu yıl 584 hacı adayımız kutsal topraklara gidecek. 17 Temmuz'da hacca gidişler başlayacak. Ramazan ayının son haftası ise Yozgat'tan kutsal topraklara gidecek hacı adaylarımızın kafileleri şekillenecek’ dedi.