Kutsal güven tazeledi

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısına Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaaddin Özdemir ve Oda temsilcileri katıldı. Genel kurul toplantısında konuşan Haydar Kutsal, Ziraat Mühendisleri Odasının mesleki çalışmaların yanında, insan hak ve özgürlüklerine saygı, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin kuralları içerisinde kalarak toplumun ekonomik ve sosyal yönden gelişmesine katkı sağlayan, ülkemizin milli menfaatleri için sorumluluk üstlenilmesi gerektiği görüşünde olan bir meslek kuruluşu olduğunu söyledi. Kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişilik olma bilinciyle, Türk Tarımına ve meslektaşlarına hizmet verdiklerini dile getiren Kutsal, ‘’Odamızın hizmete devam etmesi için 47. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirmekteyiz. Yozgat İl Temsilciliği olarak 2 yıllık görev süremizi tamamladık ve meslektaşlarımızı temsil etmeye devam etmek için yeniden huzurunuza çıkmış bulunuyoruz. Görev yaptığımız 2 yıl boyunca insanımız için hayati derecede öneme sahip tarım sektörünün en önemli unsurlarından biri olan Ziraat Mühendisi meslektaşlarımızı her ortamda layıkıyla temsil etme gayreti içinde olduk. Her konuda Meslektaşlarımızın yanında olmaya ve onlara destek olmaya çalıştık. Olağan Genel Kurulumuzda verdiğiniz güven ile önümüzde dönemde de yine aynı duygu ve düşüncelerle sizleri en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Genel Kurulumuzun Meslektaşlarımıza, Odamıza ve Tarım Sektörüne hayırlı olması dileklerimle, katılımız için teşekkür eder, saygılar sunarım’’ dedi. Kutsal’ın konuşmasının ardından seçime geçildi. Genel Kurula katılan delegelerin tamamının oyunu alan mevcut başkan Haydar Kutsal, ikinci kez Ziraat Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilciliğine seçildi.