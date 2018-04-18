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Kutlu olsun

EĞİTİM İŞ Sendikası Yozgat İl Temsilcisi Sedat Tuygun, Köy Enstitülerinin 78’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kutlu olsun

EĞİTİM İŞ Sendikası Yozgat İl Temsilcisi Sedat Tuygun, Köy Enstitülerinin 78’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Kutlu olsun

Eğitim İş Sendikası Şube Başkanı Sedat Tuygun, Köy Enstitüleri’nin kurulduğu dönemde, Türkiye’nin eğitim düzeyi düşük,  sanayisi cılız, nüfusunun yüzde 80’inin köylü vatandaştan oluştuğunu hatırlattı. Sedat Tuygun, Köy Enstitüleri ile birlikte ekonomik ve toplumsal kalkınma hedeflendiğini, savaştan çıkmış bir toplumu uygarlığa çıkarmanın amaçlandığını belirtti. Köy Enstitülerinde yüzyıllardır horlanmış köy çocuklarından yazar, şair, müzisyen, bilim adamları çıktığına vurgu yapan Tuygun, “78. Kuruluş Yıldönümünde Köy Enstitüleri’nin ilerici, demokrat ve aydınlanmacı geleneğine sahip çıkıyoruz” diye konuştu.

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