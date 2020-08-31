KUTLU OLSUN

YOZGAT merkez ve tüm ilçelerinde düzenlenen çeşitli etkinlikler ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü kutlandı. Atatürk anıtına çelenk sunulduktan sonra, törenlere şehitlikte devam edildi. Yozgat’ta ilk tören Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirildi. Buradaki törende Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse Atatürk Anıtına çelenk sunup, saygı duruşunda bulundu. Programa, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, MHP İl Başkanı Ferhat Altan, İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, Yozgat Baro Başkanı Mehmet Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile diğer protokol üyeleri katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından şehitlik ziyaret edilip, şehitlerimiz için Kuran’ı Kerim okundu, dua edildi. Yozgat Valisi Ziya Polat ve beraberindekiler daha sonra şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edip karanfil bıraktı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Cumhuriyet'in temellerinin 30 Ağustos'ta elde edilen bu büyük zaferle atıldığını belirterek, ‘’Bugün hepimize düşen görev, Cumhuriyetimize ve kazanımlarına hassasiyetle sahip çıkmak, ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak olmalıdır. Türkiye bugün demokraside, ekonomide, ulaşımda, eğitim ve sağlıkta kat ettiği mesafelerle, adalete, hukuk devleti ilkesine, insan hak ve hürriyetlerine olan bağlılığıyla muasır medeniyetlerin üzerine çıkma hedefine her zamankinden çok daha yakındır. Bu düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden bütün istiklal kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum’’ ifadelerini kullandı.