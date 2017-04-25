Ana SayfaGüncel

Kutlu Doğum ikramı

25 Nisan 2017 Salı 09:02
Bu haber 105 kez okundu

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara puding dağıttı.

Kutlu Doğum ikramı
Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından hazırlanan pudingler vatandaşlara ikram edildi. 
Yozgat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Duran Küçükduman, yaptığı açıklamada “Bir Kutlu Doğum haftasına daha kavuşmanın sevinci tüm İslam alemi olarak en kalbi duygularla yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu haftada İki cihan güneşi, Peygamberimiz Hz. Muhammed’i anlama, O’nun prensiplerini yaşama, O’nun ahlakıyla nesiller yetiştirme çabasında olacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Tarih boyunca tüm insanlığın ortak değeri olan merhamet ve şefkati hayatın her alanında etkin kılmamız temennisi ile tüm İslam aleminin Kutlu Doğum Haftasını tebrik ediyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim