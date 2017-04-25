Kutlu Doğum ikramı

Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından hazırlanan pudingler vatandaşlara ikram edildi.

Yozgat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Duran Küçükduman, yaptığı açıklamada “Bir Kutlu Doğum haftasına daha kavuşmanın sevinci tüm İslam alemi olarak en kalbi duygularla yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu haftada İki cihan güneşi, Peygamberimiz Hz. Muhammed’i anlama, O’nun prensiplerini yaşama, O’nun ahlakıyla nesiller yetiştirme çabasında olacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Tarih boyunca tüm insanlığın ortak değeri olan merhamet ve şefkati hayatın her alanında etkin kılmamız temennisi ile tüm İslam aleminin Kutlu Doğum Haftasını tebrik ediyorum" dedi.