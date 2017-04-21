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Kutlu aş!

21 Nisan 2017 Cuma 23:59
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Yozgat İl Müftülüğü’nün bu yıl ‘Hz. Peygamber ve Güven’ teması ile hazırladığı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Yozgat İl Müftülüğü ve GİMAT Grubu işbirliği ile Cumhuriyet Alanı’nda vatandaşlara Kutlu Doğum aşı dağıtıldı.

Kutlu aş!
Etkinliğe Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yozgat İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu yaptığı açıklamada Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in dünyayı şereflendirdikleri mübarek günlerin içinde bulunulduğunu belirtti.  Eroğlu, "Kutlu doğum haftası etkinliklerimiz Yozgat il genelinde yoğun bir şekilde devam etmekte. Gerçekten halkımızın, Yozgatlıların Resulullah (sav) Efendimize olan sevgisi, saygısı, muhabbeti her alanda her zaman olduğu gibi kutlu doğum haftası etkinliklerinde de yoğun bir şekilde kendini göstermektedir. Bugün burada Cumhuriyet Meydanı’nda Gimat ile Müftülüğümüz birlikte organize ettiğimiz bir kutlu doğum aşı verilmektedir. Gerçekten Gimat’a da çok teşekkür ediyorum. Hem vasıf olarak hem de lezzet olarak bize yakışan, Yozgat’a yakışan çok güzel bir sunumdur, ikramdır. Ben Yozgat’ımızda özellikle bu yemekleri veren iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Nezakete, cömertliğe dikkat çekmek istiyorum. Vatandaşımız da bu yemeğe Resulullah (S.A.V) Efendimize salâtı-ı selam ederek kabul etmekte. Ben inanıyorum ki bu şehrimiz için bir bereket olacaktır.” dedi.

GİMAT GELENEĞİ SÜRDÜRDÜ
GİMAT Grubu her sene olduğu gibi bu senede anlamlı ve hayırlı geleneği sürdürmeye devam etti. Cumhuriyet Alanı’nda Yozgatlı vatandaşlara bin 500 kişilik yemek dağıtan Gimat Grubu’na ve şirketin yönetim kurulu başkanı Zafer Özışık’a teşekkür etti.
Yurt dışında olduğu için programa katılamayan Zafer Özışık, gönderdiği mesajında bu güzel, hayırlı ve anlamlı geleneği Gimat Grubu olarak her sene devam ettireceklerini vurguladı.
Zafer Özışık, bu vesileyle alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in dünyaya teşriflerinin yıl dönümünün başta Yozgatlı vatandaşlar olmak üzere, tüm İslam coğrafyasına hayırlar ve bereketler getirmesini niyaz etti.

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