Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1421
ALTIN
475.617
DOLAR
8.2636
STERLİN
11.4786
EURO
9.9613

Kuşkonmaz her derde deva

YOZGAT il genelinde baharla birlikte kendisini göstermeye başlayan şifalı bitkiler vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

04 Mayıs 2021 Salı 00:56
Kuşkonmaz her derde deva

Aydıncık ilçesinde vatandaşlar, bağışıklık sistemine, kemik, diyabet ve bir çok hastalığa iyi geldiği bilinen, halk dilinde menevcer olarak adlandırılan kuşkonmaz bitkisini toplamaya başladı. Bağ, bahçe sınırları, çalı diplerinde doğal olarak yetişen Kuşkonmaz bitkisi sadece Nisan ayında yetiştiği kaydedildi. Bitkinin yetişmesi ile kartlaşması arasında en fazla 20- 30 gün bir sürenin geçtiği belirtilerek vatandaşların, o nedenle Nisan ayının ilk haftasından itibaren, pandemi döneminde hem sağlık, hem de sosyal mesafelere katkı payından dolayı bitkiyi toplamak için doğal ortamlara koştu. (Foto: Erol Gürgen) 

Anahtar Kelimeler:
Kuşkonmaz Her Derde Deva
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BiZ BAŞLATTIK AMA!
BiZ BAŞLATTIK AMA!
Tarım desteklendi
Tarım desteklendi
Sulamaya göletli destek
Sulamaya göletli destek
Pandemi sürecinde roman yazdı
Pandemi sürecinde roman yazdı
KADINLAR, KALKINDIRIYOR
KADINLAR, KALKINDIRIYOR
Proje tamamlandı
Proje tamamlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim