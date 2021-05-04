Kuşkonmaz her derde deva

Aydıncık ilçesinde vatandaşlar, bağışıklık sistemine, kemik, diyabet ve bir çok hastalığa iyi geldiği bilinen, halk dilinde menevcer olarak adlandırılan kuşkonmaz bitkisini toplamaya başladı. Bağ, bahçe sınırları, çalı diplerinde doğal olarak yetişen Kuşkonmaz bitkisi sadece Nisan ayında yetiştiği kaydedildi. Bitkinin yetişmesi ile kartlaşması arasında en fazla 20- 30 gün bir sürenin geçtiği belirtilerek vatandaşların, o nedenle Nisan ayının ilk haftasından itibaren, pandemi döneminde hem sağlık, hem de sosyal mesafelere katkı payından dolayı bitkiyi toplamak için doğal ortamlara koştu. (Foto: Erol Gürgen)