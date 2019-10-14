KUŞBURNU MARKA OLACAK

Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, KOP Bölgesi ‘Kıraçların Gülü Kuşburnu’ projesi kapsamında tesis edilen bahçede incelemelerde bunup, bilgi aldı. Kaymakam Özcan, projesi kapsamında 3,5 dekar alan üzerine 550 yıldız çeşidi kuşburnu fidanı dikili bahçeyi gezdi, kuşburnu yetiştiriciliğinin önemine dikkat çekti. Kuşburnu yetiştiriciliği ile ilgili eğitim alanlara sertifikalarını veren Kaymakam Özcan, ‘’Projenin uygulamasıyla ilçemizin merkeziyle birlikte kasaba-köylerinde üretim teşvik edilecek, dolayısıyla kuşburnu tüketiminin artırılması sağlanacaktır. Tekniğine uygun kuşburnu bahçelerinin kurulması, verimli çeşitlerin üretime alınması çiftçi ailesi bütçesine, ekonomimize katkı sağlayacaktır. Tarımdan soğumuş değişik bölgelerimizdeki çiftçilere yeni ve yüksek kazançlı bir tarım ürünü temin edilmiş olunacaktır. Tarımdan kaçışın, şehre göçün bir nebze önüne geçilerek, ilçemizin merkez, kasaba ve köyleri nüfusun yerinde istihdamı sağlanacaktır’’ dedi.

VİTAMİN DEPOSU

Ülkemizin hemen her bölgesinde olduğu gibi Yozgat bölgesinde dağlık ve ormanlık alanlarda doğal olarak yetişip, farklı biçimlerde tüketilen kuşburnu vitamin deposu olarak biliniyor. Son yıllarda kuşburnu meyvesini işleyen işletmelerin kurulup, yurtdışından da bu meyveye talebin yüksek olmasının, Sarıkaya ilçesinde tesis edilen bahçede yetiştirilecek kuşburnunu pazarlama sorununun yaşanmayacağını gösterdiği kaydedildi. Bunun yanında üretilecek Yıldız Kuşburnun da meyve içi diken olmaması nedeniyle evde de kolay işlemeye elverişli olduğu, doğrudan aile tüketimine sunulmasının ayrı bir pazarlama avantajı sağladığının altı çizildi. Bitkinin çalı formunda oluşu tarıma çok da elverişli olmayan arazilerde bile yetişmesini, atıl sahalarında tarıma kazandırılmasını sağladığına vurgu yapıldı. ‘Açık alanların kalıcı bitki örtüsü ile kapatılmış olması, kuşburnunun toprağa tutunması kabiliyeti yüksek kök yapısıyla toprağı tutması, ülkemizin en büyük meselelerinden olan erozyonun önlenmesi bakımından da fayda sağlamaktadır. Kuşburnu yetiştiriciliğinde bakım ve hasat diğer bitkilerin tarımsal çalışmalarının vakti ile çakışmamaktadır. Bu da o bölgelerde kullanılmayan vaktin değerlendirilmesi amaçlanıyor’ denildi.