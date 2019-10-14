Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99028
ALTIN
282.192
DOLAR
5.8739
STERLİN
7.4531
EURO
6.4829

KUŞBURNU MARKA OLACAK

SARIKAYA İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, KOP İdaresi tarafından mali destek verilmesi uygun bulunan ‘Kuşburnu Projesi’ kapsamında, ilçeye bağlı Toprakpınar Köyünde Kuşburnu Bahçesi tesis edildi.

KUŞBURNU MARKA OLACAK

SARIKAYA İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, KOP İdaresi tarafından mali destek verilmesi uygun bulunan ‘Kuşburnu Projesi’ kapsamında, ilçeye bağlı Toprakpınar Köyünde Kuşburnu Bahçesi tesis edildi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
KUŞBURNU MARKA OLACAK

Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, KOP Bölgesi ‘Kıraçların Gülü Kuşburnu’ projesi kapsamında tesis edilen bahçede incelemelerde bunup, bilgi aldı. Kaymakam Özcan, projesi kapsamında 3,5 dekar alan üzerine 550 yıldız çeşidi kuşburnu fidanı dikili bahçeyi gezdi, kuşburnu yetiştiriciliğinin önemine dikkat çekti. Kuşburnu yetiştiriciliği ile ilgili eğitim alanlara sertifikalarını veren Kaymakam Özcan, ‘’Projenin uygulamasıyla ilçemizin merkeziyle birlikte kasaba-köylerinde üretim teşvik edilecek, dolayısıyla kuşburnu tüketiminin artırılması sağlanacaktır. Tekniğine uygun kuşburnu bahçelerinin kurulması, verimli çeşitlerin üretime alınması çiftçi ailesi bütçesine, ekonomimize katkı sağlayacaktır. Tarımdan soğumuş değişik bölgelerimizdeki çiftçilere yeni ve yüksek kazançlı bir tarım ürünü temin edilmiş olunacaktır. Tarımdan kaçışın, şehre göçün bir nebze önüne geçilerek, ilçemizin merkez, kasaba ve köyleri nüfusun yerinde istihdamı sağlanacaktır’’ dedi.
VİTAMİN DEPOSU
Ülkemizin hemen her bölgesinde olduğu gibi Yozgat bölgesinde dağlık ve ormanlık alanlarda doğal olarak yetişip, farklı biçimlerde tüketilen kuşburnu vitamin deposu olarak biliniyor. Son yıllarda kuşburnu meyvesini işleyen işletmelerin kurulup, yurtdışından da bu meyveye talebin yüksek olmasının, Sarıkaya ilçesinde tesis edilen bahçede yetiştirilecek kuşburnunu pazarlama sorununun yaşanmayacağını gösterdiği kaydedildi. Bunun yanında üretilecek Yıldız Kuşburnun da meyve içi diken olmaması nedeniyle evde de kolay işlemeye elverişli olduğu, doğrudan aile tüketimine sunulmasının ayrı bir pazarlama avantajı sağladığının altı çizildi. Bitkinin çalı formunda oluşu tarıma çok da elverişli olmayan arazilerde bile yetişmesini, atıl sahalarında tarıma kazandırılmasını sağladığına vurgu yapıldı. ‘Açık alanların kalıcı bitki örtüsü ile kapatılmış olması, kuşburnunun toprağa tutunması kabiliyeti yüksek kök yapısıyla toprağı tutması, ülkemizin en büyük meselelerinden olan erozyonun önlenmesi bakımından da fayda sağlamaktadır. Kuşburnu yetiştiriciliğinde bakım ve hasat diğer bitkilerin tarımsal çalışmalarının vakti ile çakışmamaktadır. Bu da o bölgelerde kullanılmayan vaktin değerlendirilmesi amaçlanıyor’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
KUŞBURNU MARKA OLACAK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangın kül etti
Yangın kül etti
Cama şekil verecekler
Cama şekil verecekler
Kardeş Şehir buluşması
Kardeş Şehir buluşması
Yenipazar’a itfaiye aracı
Yenipazar’a itfaiye aracı
Turizme tesis desteği
Turizme tesis desteği
Asker Selamı ile destek
Asker Selamı ile destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim