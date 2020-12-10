Kuş nesli tükeniyor

Avrupa’daki 596 kuş türünden 313'ünün Türkiye'de yaşam alanı bulduğu, bu kuş türlerinden önemli bölümünün de yaşam alanı olarak Yozgat bölgesini seçtiği ifade edildi. Ancak, türkülere bile konu olan telli turnalarla kadife ördeklere artık rastlanılmadığı, nesillerinin yok olmak üzere olduğu kaydedildi. Kuş Gözlemcisi Uzman Ekolog Kerem Ali Boyla, nesli tükenmekte olan kuş türlerinin Türkiye’de yuva kurmadıklarını ileri sürdü. Üreme alanları, yavrularını yetiştirecekleri alanlar, güvenli alanlar ile ilgili bazı sıkıntıların bulunduğunu bildiren Boyla, kuş türlerinin ekolojik gereksinimlerinin olduğunu ifade etti. 48 ülkede yaşayan 120 bin gönüllü ve bilim insanının, 11 milyon kilometrekarelik alanı 10 yılda araştırarak ikinci Avrupa Üreyen Kuş Atlası'nı tamamladığını kaydeden Atlasın Koordinatörü Kerem Ali Boyla, Atlastaki en güzel özelliğin, eldeki verilerle 10 yıl sonra Türkiye'de hangi türlerin soyunun tükeneceği konusunda fikir vermesi olduğunu bildirdi. Boyla, ‘’Örneğin Türkiye'deki en büyük sıkıntı çeken türlerin başında toy kuşu geliyor. Toy, minyatür bir deve kuşuna benziyor. Hindi boyunda. 10-15 kilo ağırlığa varabilen kızıl kahverengi renkli bir bozkır türü. Türkiye'de yaşıyor. Yozgat’ta, Eskişehir'de, Ankara'da, Konya'da, Muş'ta yaşıyor. Ama nüfusu eskiden 300 ile 1500 arasında tahmin ediliyordu. Bugünkü sayı çok büyük bir ihtimalle 100'ün altında. Hiçbir şey yapmadığımız zaman ya yok olacak ya da evcil bireyleri hayatta kalacak ve evcilleşerek yabani özelliğini kaybedecek. Onun için şimdiden çalışma yapmamız lazım" şeklinde konuştu.