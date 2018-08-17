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KUŞ CENNETi

YOZGAT'ta sulama amaçlı yapılan Gelingüllü Barajı, flamingolar başta olmak üzere bir çok göçmen kuşun yeni konaklama merkezi haline geldi.

KUŞ CENNETi

YOZGAT'ta sulama amaçlı yapılan Gelingüllü Barajı, flamingolar başta olmak üzere bir çok göçmen kuşun yeni konaklama merkezi haline geldi.

17 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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KUŞ CENNETi

Yozgat'ta 1994 yılında sulama amaçlı yapılan Gelingüllü Barajı, son yıllarda göçmen kuşları da ağırlıyor. Kuraklıktan dolayı bir çok yerde göllerin kuruması ya da su seviyesinin düşmesi nedeniyle göçmen kuşlar kendilerine yeni yerler belirliyor. 3 yıldır Yozgat'a gelen flamingoların sayısı her yıl artıyor.  Flamingoları gören fotoğraf sanatçıları en güzel kareyi yakalamak için çaba sarf ediyor. 

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