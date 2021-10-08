Kurusıkı ile soygun

Edinilen bilgilere göre, önceki gün akşam saat 8:10 sıralarında Yozgat Merkez Necip Altınok Caddesindeki kuyumcuda meydana gelen olayda, işyeri sahipleri tezgah üzerinde bulunan ziynet eşyalarını topladıkları esnada içeriye elindeki tabanca ile giren şahıs, ‘bu bir soygundur’ diye bağırıp, ateş etti. Tezgah üzerinde bulunan 6 bileziği alarak kaçmaya çalışan 43 yaşındaki şahıs, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirildiği bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek, şüpheli şahıs, kurusıkı diye tabir edilen tabanca ile tabancaya ait şarjör içerisinde 7 patlamamış, bir patlamış fişek, şahsın üzerinden düşen kırmızı saplı ekmek bıçağı muhafaza altına alındı. Şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınarak Adli işlemlere başlandığı kaydedildi.