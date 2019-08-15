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Kurumlara bayram ziyareti

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Kurban Bayramı dolayısı ile çeşitli kurumlar ile şehit alileri ve gazileri ziyaret ederek, bayramlaştı.

Kurumlara bayram ziyareti

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Kurban Bayramı dolayısı ile çeşitli kurumlar ile şehit alileri ve gazileri ziyaret ederek, bayramlaştı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
Kurumlara bayram ziyareti

Vali Çakır, eşi Nalan Çakır, Milletvekilli Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, il protokolü, ilk olarak Alparslan Türkeş Huzurevine giderek, yaşlıların elini öpüp bayramlarını tebrik etti. Bayramlaşma programı kapsamında Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret eden Vali Çakır, beraberindekilerle birlikte, hastaları ziyaret etti, hem bayramlarını kutladı hem de geçmiş olsun dileklerini iletti. Polis Evi’nde polislerin bayramı kutlayan Vali Çakır, polislerle bir süre sohbet etti, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına geçerek, askeri personel ve vatani görevini yapan erlerin Kurban Bayramını tebrik etti. Vali Kadir Çakır, eşi Nalan Çakır ile beraberindeki heyet, Hakkari ili Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerimizle PKK terör örgütü mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada gazi olan Mahmut Demir’in ve İstanbul TEM Şubede görevli iken DHKP-C terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Tevfik Fikret Erciyas’ın anne ve babasını ziyaret ederek aileleri ile bayramlaştı.

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