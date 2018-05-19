KURUMLAR YENi BiNADA

Farklı binalarda hizmet veren kurumlar tek çatı altında toplandı. Taşınma işlemi Valilik ve hizmet birimleriyle tamamlandı. Üst katlarına 6 asansörle inilip-çıkılabilecek binanın 359 araçlık otoparkı bulunuyor. 2014 yılının Mart ayında 35 milyon liralık bedelle ihale edilen Hükümet Konağı binasının inşaat çalışmalarının ardından başlayan çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Ardından da taşınma işlemlerine başlanıldı. Kurumlar kendilerine tahsis edilen katlardaki odalara yerleşti. Binanın zemin katı; Göç İdaresi, Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Vakfı Başkanlığı, PTT Şubesi, Yozgat Hizmet Birliği, Sağlık Hizmetleri’ne tahsis edildi. Birinci Katta; Defterdarlık ve diğer birimlerine yer verildi. İkinci Kat; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim e-sınav Merkezi olarak kullanıma açıldı. Üçüncü Katta; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, TSE İl Temsilciliği, Bozok Organize Sanayi Müdürlüğü, DSİ 123. Şube Müdürlüğü, KOSGEB, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü yer aldı. 4'üncü Kat; İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Dernekler İl Müdürlüğü, Valilik Bilgi İşlem, Valilik İdari Hizmetler, Valilik Eğitim Salonu, Valilik Toplantı Salonu, Valilik İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, Kütüphane ve Dökümantasyon, AB ve Sodes Bürosu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezine tahsis edildi. Beşinci Kata Valilik yerleşti. Vali Yardımcıları, Valilik Yazı işleri, Valilik Hukuk İşleri, Valilik İl Planlama, Valilik İl İdare Kurulu, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler, İl sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü 5’inci katta konuşlandırıldı.