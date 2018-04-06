Kurumlar Vergisi anlatıldı

Katılımcılara, Uzman Hafize Sarıkaya, kurumlar vergisi konusunda bilgiler aktardı. Sarıkaya, "Kurumlar Vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. Mükelleflerin şubeleri, ajanlıkları, alım ve satım büro ve mağazaları, imalathaneleri veya kendilerine bağlı sair işyerleri için, bunların müstakil muhasebeleri ve ayrılmış sermayeler olsa dahi, ayrı beyanname verilmez. Beyannamelerin şekil, muhteva ve ekleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin ve tespit olunur. Mükellefler beyanlarını bu beyanname ile yapmaya veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak bildirmeye mecburdurlar. Normal hesap dönemi; 1 Ocak – 31 aralık olan takvim yılıdır. Bu nedenle hesap dönemi takvim yılı olan kurumların beyannamelerini 25 Nisan akşamına kadar vermeleri gerekmektedir. Özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin beyannameleri, özel hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 25. günü akşamına kadar verilir. Sermaye şirketleri dışında kalan kurumların beyanname verme süresini uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir" dedi.

Sarıkaya, "Tasfiye ve Birleşme Halinde Beyan "KVK 42. maddesine göre, tasfiye ve birleşme halinde, tasfiye edilen veya birleşen kurumlar namına birleşme veya tasfiye kârı üzerinden tarh olunan vergiler, tasfiye veya birleşme beyannamesini verme süresi içinde (tasfiyenin kapandığı tarihten itibaren 15 gün içinde) vergi dairesine yatırılır. Tasfiye edilen veya birleşen kurumların KVK’na göre tahakkuk etmiş olup henüz vadeleri gelmemiş olan vergileri de aynı süre içinde ödenir. Kurumlar vergisi beyannamesi, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir" diye konuştu.

Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut ise, "Mesleki anlamda bilgilerimizi güncellemek ve yeni çıkan mevzuatları takip etmek için üyelerimize yönelik eğitimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Mevzuatlarımız sürekli değişmektedir. Bizlerde bu değişimleri takip etmek durumundayız. Bugünkü seminerimizde de kurumlar vergisi ile ilgili konular hakkında bilgi edinme imkanı bulacağız" ifadelerini kullandı.