Kurumlar denetlendi

Kamuya açık mekanların, gerçek ve tüzel kişilere ait yapıların, binaların, açık alanların engellilerin erişilebilirliğine uygunluğunu denetlemek üzere kurulan komisyon üyeleri, Yerköy ilçesindeki kamu binalarını gezdi, bilgi aldı. Dezavantajlı kesimlerin dezavantajlarından imkânların elverdiğince kurtulabilmesinin esas olduğu kaydedildi. Gelişmiş bir toplum olmanın gereği olarak engellilerin sosyal ve günlük hayatta daha da görünür olması, ekonomik hayata katkı sağlaması, başkalarına en az düzeyde ihtiyaç duyabilecekleri bir modelin oluşması amacıyla yürütülen çalışmaların denetimlerinin devam edeceği bildirildi.