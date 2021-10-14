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Kurumlar arası işbirliği

Yozgat’ta kurumlar arası yapılabilecek işbirliğine yönelik temaslar, fikir alışverişleri devam ediyor.

14 Ekim 2021 Perşembe 00:37
Kurumlar arası işbirliği

Bu kapsamda, Yozgat Yeşilay Şubesi sosyal çalışmacıları, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ile bir araya geldi. Yeşilay Yozgat Şubesi sosyal çalışmacısı Büşra Karaca ve Psikolog Salih Ersoy, bağımlılıklar konusunda ortak çalışma alanları ile ilgili çalışmalar değerlendirildi. Neşeli, yürütülen çalışmaların gözden geçirdiğini, Yozgat için ortak çalışmaların devam edeceğini söyledi. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yeşilay ile birlikte farklı sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak farklı etkinliklere imza attıklarını hatırlattı. Neşeli, Yeşilay ile yapacakları işbirliği sonucunda gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalar yapabileceklerini, daha etkin bir çalışma yaparak, gençlerin, çocukların kötü alışkanlıklardan kendi iradeleriyle vazgeçmeleri, uzak durmalarının sağlanabilecek çalışmalar yapılacağını aktardı. •Sümeyye İlhan•

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