Kurum ziyaretlerine devam

Müdür Yoldaş kurum ziyaretleri kapsamında Özel Akyol Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Ziyarette Yoldaş’a Şube Müdürü Haluk Timur eşlik etti. Öğrenciler ile bire bir sohbet eden Yoldaş, yürütülen çalışmalar hakkında kurum yöneticilerinden ve öğretmenlerden bilgi aldı. Eğitim hayatında herkese başarılar dileyen Yoldaş, gayretli çalışmalarından dolayı öğrencilere, öğretmenlere ve kurum idarecilerine teşekkür etti.

•Haber Merkezi•