Kurum ziyaretleri sürüyor

Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Tapu Kadastro Bölge Müdürü Tamer Taşkıran’ı makamında ziyaret etti. Yozgat’ta Bölge Müdürlüğü statüsünde çalışan kurum hakkında bilgi alan İskender Nazlı, Müdür Taşkıran’a çalışmalarında başarı diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tamer Taşkıran da, Nazlı’ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Heyet daha sonra İl Kültür Müdürlüğü, PTT Başmüdürlüğü ve diğer bazı kurumları da ziyaret etti.