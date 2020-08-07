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Kurum Ziyaretleri

Yozgat Valisi Ziya Polat, kurumları ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi almaya devam ediyor. Vali Polat, Yozgat Müzesini de ziyaret ederek, müzedeki tarihi kalıntılar hakkında bilgi aldı.

07 Ağustos 2020 Cuma 00:25
Kurum Ziyaretleri

YOZGAT Valisi kamu kurumlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nu ziyaret eden Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Koordinatörü Selim Türker'den İl genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Polat, Yozgat Arkeoloji Müzesini de ziyaret etti. Sergilenen tarihi eserleri inceleyen Vali Ziya Polat, Müze Müdür Vekili Arkeolog Ömer Yılmaz’dan bilgi aldı, tarihi Karslıoğlu ve Mehmet Ağa Konağında incelemede bulundu. Vali Polat, ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisini ziyaretinde, Ajansın çalışmaları hakkında bilgi edindi. Vali Polat, DSİ, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, KOSGEB ile Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünü de ziyaret etti. Vali Ziya Polat’a DSİ ziyaretinde, Şube Müdürü M. Abdulkadir Bayrak tarafından Yozgat İl genelinde devam eden yatırımlar, dar boğazlar, işletmede olan tesisler hakkında brifing verdi. 

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Kurum Ziyaretleri
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