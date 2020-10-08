YOZGAT Valisi Ziya Polat kurum ziyaretlerini sürdürdü. Vali Polat, kurum ziyaretleri kapsamında Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü, Orman Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Karayolları 65. Şube Şefliğini ziyaret etti. Vali Polat, ziyaretlerinde kurum müdürlerinden brifing aldı, bazı tesislerde incelemelerde bulundu. Vali Polat, kurum çalışanlarına maske, mesafe, temizlik konularında da uyarılarda bulundu. Vali Polat, Türkiye'nin İlk Milli Parkı Çamlıkta, il sınırlarında yer alan yaban hayatının, biyolojik çeşitliliğin sergilenmesi, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir geliştirilebilir olması amaçlı Doğa Eğitim Merkezi’ni de gezerek, bilgi aldı. Ağaç türü karaçam ile kaplı, meşe ve ardıç gibi ağaç türlerinin de bulunduğu Çamlıkta, küçük memeliler, kuşlar, sürüngenler, omurgasız hayvanlar yaşamlarını sürdürüyor.