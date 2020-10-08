Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1148
ALTIN
482.054
DOLAR
7.9102
STERLİN
10.2468
EURO
9.3018

Kurum ziyaretleri

Yozgat Valisi Ziya Polat, kurum ziyaretleri kapsamında Valilik hizmet binası dışında bulunan kurumları gezdi. Vali Polat, Türkiye'nin ilk milli parkı çamlıkta bulunan eğitim merkezini de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

08 Ekim 2020 Perşembe 00:55
Kurum ziyaretleri

YOZGAT Valisi Ziya Polat kurum ziyaretlerini sürdürdü. Vali Polat, kurum ziyaretleri kapsamında Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü, Orman Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Karayolları 65. Şube Şefliğini ziyaret etti. Vali Polat, ziyaretlerinde kurum müdürlerinden brifing aldı, bazı tesislerde incelemelerde bulundu. Vali Polat, kurum çalışanlarına maske, mesafe, temizlik konularında da uyarılarda bulundu. Vali Polat, Türkiye'nin İlk Milli Parkı Çamlıkta, il sınırlarında yer alan yaban hayatının, biyolojik çeşitliliğin sergilenmesi, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir geliştirilebilir olması amaçlı Doğa Eğitim Merkezi’ni de gezerek, bilgi aldı. Ağaç türü karaçam ile kaplı, meşe ve ardıç gibi ağaç türlerinin de bulunduğu Çamlıkta, küçük memeliler, kuşlar, sürüngenler, omurgasız hayvanlar yaşamlarını sürdürüyor. 

Anahtar Kelimeler:
Kurum Ziyaretleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAZA UCUZ ATLATILDI
KAZA UCUZ ATLATILDI
SiGARAYA YASAK GELDi
SiGARAYA YASAK GELDi
Soruna ‘acele’ çözüm
Soruna ‘acele’ çözüm
Gönüllü oldu
Gönüllü oldu
Sahte altın operasyonu
Sahte altın operasyonu
KANALLAR TEMiZLENDi
KANALLAR TEMiZLENDi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim