Kurum ziyareti

Denetlemeler, Sorgun İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ve Özel Eğitim Şubesi Şefi Bünyamin Yalnız tarafından gerçekleştirildi. Özel Öğretim Kursları olarak faaliyet gösteren Özel Hedef Kişisel Gelişim ve Meslek Edindirme Kursu, Özel Güneş Kişisel Gelişim ve Meslek Edindirme Kursu, Özel Piramit Kişisel Gelişim ve Meslek Edindirme Kursu ziyaret edildi. Pandemi döneminde uyulması gereken kurallar denetlenip, gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilendirildi.