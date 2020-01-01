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Kurum, yakından ilgileniyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay ile birlikte geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde Yozgat’a gelerek, tarihi Çapanoğlu Böyük Cami Bölgesinde de incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, verdiği sözün hayata geçirilebilmesi için ilgisini, takibini sürdürüyor.

Kurum, yakından ilgileniyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay ile birlikte geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde Yozgat’a gelerek, tarihi Çapanoğlu Böyük Cami Bölgesinde de incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, verdiği sözün hayata geçirilebilmesi için ilgisini, takibini sürdürüyor.

01 Ocak 2020 Çarşamba 04:04
Kurum, yakından ilgileniyor

Ziyaretinde yaptığı açıklamada, Yozgat’a son 18 yılda eğitimden sağlığa, üst yapıdan alt yapıya 16 milyar liralık yatırım yapıldığını anımsatan Bakan Kurum, projelere destek vereceğini de duyurmuştu. Bakan Kurum, Yozgat şehir merkezine yapılacak 18 milyon liralık yatırım bedelinin hayvan pazarı ve hayvan hastanesi projelerine bakanlık olarak 2 milyon lirası hibe 5 milyon lirası kredi olmak üzere 7 milyon lira destek vereceklerini bildirmişti. Bakan Kurum, Çapanoğlu Camisi çevre düzenlemesi projesiyle ilgili olarak da, “Bu proje Yozgat’a değer katacak ve turizm aksı oluşturacak. Bu projenin bedeli 20 milyon liradır. Bakanlık olarak bu projeye 10 milyon liralık bir destek sağlayacağız. Yozgat Belediyesinin GES Projesi kapsamında 15 milyon dolarlık bir kredi talebi var. Bunu da yurt dışı kaynaklardan bularak, Yozgat’a vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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