Kurum, yakından ilgileniyor

Ziyaretinde yaptığı açıklamada, Yozgat’a son 18 yılda eğitimden sağlığa, üst yapıdan alt yapıya 16 milyar liralık yatırım yapıldığını anımsatan Bakan Kurum, projelere destek vereceğini de duyurmuştu. Bakan Kurum, Yozgat şehir merkezine yapılacak 18 milyon liralık yatırım bedelinin hayvan pazarı ve hayvan hastanesi projelerine bakanlık olarak 2 milyon lirası hibe 5 milyon lirası kredi olmak üzere 7 milyon lira destek vereceklerini bildirmişti. Bakan Kurum, Çapanoğlu Camisi çevre düzenlemesi projesiyle ilgili olarak da, “Bu proje Yozgat’a değer katacak ve turizm aksı oluşturacak. Bu projenin bedeli 20 milyon liradır. Bakanlık olarak bu projeye 10 milyon liralık bir destek sağlayacağız. Yozgat Belediyesinin GES Projesi kapsamında 15 milyon dolarlık bir kredi talebi var. Bunu da yurt dışı kaynaklardan bularak, Yozgat’a vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.